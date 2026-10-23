यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 ADM समेत 14 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, किसे क्या मिली नई जिम्मेदारी?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए 10 अपर जिलाधिकारी (एडीएम) सहित 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। नगर निगमों में तैनात अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी के पद पर भी तीन अधिकारियों की तैनाती की गई है।शिव प्रताप शुक्ला को झांसी के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद से हटाकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है।

उनके स्थान पर आजमगढ़ के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संजय चावला को झांसी भेजा गया है। रायबरेली में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रहे सिद्धार्थ को आजमगढ़ में इसी पद पर तैनाती दी गई है। वहीं, गोंडा के उपजिलाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता को रायबरेली का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है।