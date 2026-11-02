बच्चों में बढ़ता मोटापा बढ़ा रहा बीमारियों का खतरा, यूनिसेफ के प्रतिनिधिमंडल ने दिए बचाव के सुझाव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बच्चों में बढ़ता मोटापा आने वाले समय में गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बन सकता है। खानपान की बदलती आदतें, जंक फूड का बढ़ता चलन और शारीरिक गतिविधियों में कमी बच्चों को मोटापे की ओर धकेल रही है। यूनिसेफ के प्रदेश कार्यालय के प्रमुख डॉ. जकारी एडम ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात कर इस चुनौती और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की।

विधानसभा में हुई बैठक में यूनिसेफ के प्रतिनिधियों और डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सेंटर फार चाइल्ड राइट्स के सदस्यों ने बाल स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, बाल अधिकारों और स्वस्थ जीवनशैली से जुड़े मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने बाल्यावस्था में मोटापे को उभरती हुई गंभीर चुनौती बताते हुए इसके दूरगामी स्वास्थ्य प्रभावों की जानकारी दी।

बताया कि बचपन में मोटापे की समस्या आगे चलकर गैर-संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकती है। इसका असर बच्चों की शिक्षा, दैनिक जीवनशैली और भविष्य की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है। खाद्य पदार्थों में वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा व खानपान की बदलती आदतें इसके प्रमुख कारण हैं।

बैठक में महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त विधायी समिति की सभापति अंजुला माहौर और अन्य सदस्यों ने बाल स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मोटापे की रोकथाम के लिए विधायी स्तर पर किए जा सकने वाले प्रयासों पर विचार किया।