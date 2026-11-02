यूपी में जेलों की सुरक्षा होगी और भी मजबूत, 676 इंसास राइफल खरीदेगी योगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार 676 इंसास राइफल और 58,795 कारतूस खरीदेगी। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।

पूरी खरीद प्रक्रिया पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजना के तहत जेल वार्डर समेत कारागार के अन्य सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक हथियारों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि आपात परिस्थितियों में सुरक्षा बल अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें।

डीजी कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं पीसी मीना ने बताया कि जेलों की सुरक्षा को आधुनिक संसाधनों से लैस करने के प्रस्ताव के तहत 5.56 एमएम की 676 इंसास राइफल करीब 13.50 करोड़ रुपये से खरीदी जाएंगी। वहीं, 58,795 कारतूस की खरीद पर लगभग 30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।