ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चार मजदूरों की मौत, सभी बाराबंकी के रहने वाले; सुल्तानपुर हाईवे पर हुआ हादसा
सुल्तानपुर हाईवे पर गंगागंज के पास ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चार मजदूरों की मौत हो गई। गोसाईंगंज में तड़के हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रैक्टर हटाकर शवों को बाहर निकाला।
HighLights
ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चार मजदूरों की मौत
हादसा सुल्तानपुर हाईवे पर गंगागंज के पास हुआ
पुलिस और एनएचएआई टीम ने क्रेन से हटाया ट्रैक्टर
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुल्तानपुर हाईवे पर गंगागंज के पास शनिवार तड़के ईंटों से लदा ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से उसके नीचे दबकर चार मजदूरों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर गोसाईंगंज पुलिस, फायर सर्विस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाकर चारों को बाहर निकाला गया।
सभी को 108 एंबुलेंस से सीएचसी गोसाईंगंज पहुंचाया गया, जहां तीन को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर ले जाते समय चौथे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया।
पुलिस के मुताबिक, हादसा शनिवार सुबह करीब 4:45 बजे गंगागंज में सुल्तानपुर हाईवे रोड पर हुआ। ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से उसके नीचे चार लोग दब गए थे।
मृतकों की पहचान संदीप रावत, पीतांबर रावत, पवन रावत और बलराम रावत के रूप में हुई। संदीप, पीतांबर और पवन इलिचपुर मजरे पड़रांवा थाना कोठी, बाराबंकी के रहने वाले थे। बलराम ग्राम सरायनदर थाना कोठी का निवासी था।
गोसाईंगंज में तड़के हादसा, ट्रैक्टर के नीचे दबे थे चारों लोग
बताया गया कि पीतांबर बाराबंकी के अचकाकामऊ स्थित देशराज के आरबीएफ ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर चलाता था। वहीं, अन्य मृतक ईंट लादने और उतारने का काम करते थे। आशंका है कि ईंट भट्ठे से संबंधित काम के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे का शिकार हुई।
यह भी पढ़ें- यूपी में दिसंबर में जनगणना का दूसरा चरण: 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी, पहली बार जाति भी शामिल
पुलिस ने क्रेन से हटवाई ट्रैक्टर-ट्रॉली
हादसे के बाद एनएचएआई की क्रेन से ट्रैक्टर-ट्रॉली को हाईवे से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना पर मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम रही।