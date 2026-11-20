जागरण संवाददाता, लखनऊ। देशभक्ति और परिवार के रिश्तों के बीच जब देश के प्रति वफादारी की परीक्षा आई तो एक पिता को अपने ही बेटे के खिलाफ बंदूक उठानी पड़ी। संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में गुरुवार को दर्पण संस्था की ओर से प्रो. सत्यमूर्ति जन्मशती नाट्य समारोह में मंचित नाटक ‘स्वाहा’ ने दर्शकों को रोमांच और भावनाओं से भर दिया।

नाटक की कहानी एक सेवानिवृत्त फौजी के परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। उसका बेटा देश के खिलाफ साजिश रचते हुए आईएसआई से हाथ मिला लेता है। इसकी भनक लगने पर रा आपरेशन चलाती है। एजेंसी के अधिकारी बेहद चालाकी से फौजी के घर में ही रहकर आरोपी बेटे की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। जब पिता को बेटे की देशद्रोह की सच्चाई पता चलती है तो वह खुद उसे गोली मार देता है।