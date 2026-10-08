LDA का राहत भरा फैसला: सुशांत गोल्फ सिटी के EWS और LIG खरीदारों को नहीं देना होगा कंप्लीशन चार्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी को पूरा करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) टाउनशिप कंप्लीशन चार्ज भी लगाएगा। प्राधिकरण का बोर्ड टाउनशिप में घर व दुकानों के क्षेत्रफल के आधार पर इसका निर्धारण करेगा।

वहीं, परियोजना के ईडब्ल्यूएस व एलआइजी भूखंड जो अधिकतम 50 वर्ग मीटर के होंगे पर कंप्लीशन चार्ज नहीं लगेगा यानि सामान्य व गरीब भूखंड के 10 हजार से अधिक खरीदारों को यह चार्ज नहीं देना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 15 सितंबर को कैबिनेट ने सुशांत गाेल्फ सिटी टाउनशिप को एलडीए के टेकओवर करने पर मुहर लगाई थी। उसके बाद एलडीए ने टाउनशिप को लेकर योजना तैयार किया है। इसमें मानचित्र स्वीकृत व शमन के लिए टाउनशिप कंप्लीशन चार्ज लगाने का प्रस्ताव है।