ब्रांड और दवा एक... कीमत में मिला 27 हजार का अंतर, यूपी के अस्पतालों में दवाओं की कीमतों में भारी फर्क

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के अस्पतालों की फार्मेसी (दवा की दुकान) से जुटाए गए दवाओं और इंजेक्शनों के नमूनों और उनकी खरीद के बिलों की जांच में एक कंपनी की एक ही दवा की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) अलग-अलग पाई गई है। ये दवाएं गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने ऐसी 167 दवाओं की सूची केंद्र सरकार को भेजकर आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही, प्रदेश के दवा कारोबारियों को दवा की खरीद कीमत सार्वजनिक करने का निर्देश देकर कीमतों में विसंगति और मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने का प्रयास किया है।

एफएसडीए के अधिकारियों के मुताबिक, 214 अस्पतालों की जांच में एकत्र की गई दवाओं की एमआरपी की तुलना की गई है। इसमें रिलायंस लाइफसाइंस की टेनक्टे-प्लेज 40 एमजी (टेनक्टेरेल) इंजेक्शन की कीमत कहीं 43,119 रुपये तो कहीं 49,060 रुपये मिली। गंभीर हृदयघात में जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस इंजेक्शन की एक खुराक की कीमत में 5941 रुपये का अंतर पाया गया है।

तीन तरह की मिली इंजेक्शन की एमआरपी इसी तरह गंभीर रूप से जलने पर शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले ह्यूमन एल्बुमिन 20 प्रतिशत (एल्बुराल) इंजेक्शन की एमआरपी तीन तरह की मिली। कहीं 7986 रुपये, कहीं 9749 रुपये और कहीं 10,724 रुपये दर्ज थी।

इंटास की एल्बुसेल इंजेक्शन की कुछ डोज की कीमत 7986 रुपये और कुछ की 10,989 रुपये मिली। शरीर में खून, प्लाज्मा और प्रोटीन की कमी पूरी करने तथा रक्त की मात्रा संतुलित रखने में इस्तेमाल होने वाले इस इंजेक्शन की कीमत में 3003 रुपये का अंतर मिला। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली बेनेटास की कीमत में 5699.10 रुपये और न्यूकाइन में 655.63 रुपये का अंतर मिला।

ही दवा की कीमत में 27,390 रुपये का अंतर दोबारा कैंसर सेल बनने के बाद उसके उपचार में इस्तेमाल होने वाली इनोटुजुमैब ओजोगामाइसिन 1 एमजी (इनोंजा) की कीमत में सबसे बड़ा अंतर मिला। इसकी एमआरपी कहीं 3,02,610 रुपये तो कहीं 3,30,000 रुपये दर्ज थी। यानी एक ही दवा की कीमत में 27,390 रुपये का अंतर पाया गया।