जागरण संवाददाता, लखनऊ। विपुल खंड-1 स्थित सहारा शहर में गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे भीषण आग लग गई। आग परिसर के मुख्य गेट के पास स्थित सुब्रत राय की एग्जीबिशन गैलरी में लगी थी। लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते आग ने पूरी गैलरी को अपनी चपेट में ले लिया। करीब साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद रात 10 बजे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।

हालांकि, आग बुझने के बाद भी काफी देर तक धुएं का गुबार आसमान में उठता रहा। हादसे में सुब्रत राय के सफर से जुड़ी यादें, तस्वीरें और ऐतिहासिक सामान जलकर राख हो गए। राहत की बात रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की सूचना मिलते ही गोमती नगर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची।

आग की भयावहता को देखते हुए हजरतगंज, चौक, इंदिरानगर, आलमबाग, बीकेटी, सरोजनी नगर, गोसाईंगंज और पीजीआइ समेत विभिन्न फायर स्टेशनों से कुल 15 गाड़ियां बुलाई गईं। अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाने के लिए 42 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया। नगर निगम की ओर से परिसर में हाईमास्ट लाइट लगाई गईं, ताकि अंधेरे में राहत और बचाव कार्य में दिक्कत न हो। इसके अलावा आठ जेसीबी, पानी के टैंकर और एंटी स्मोक गन भी मौके पर मंगाई गई।



स्कूटर से लेकर तस्वीरों तक सब खाक

सहारा शहर के मुख्य गेट के दाहिनी ओर सुब्रत राय ने एग्जीबिशन सेंटर और गैलरी बनवाई थी। इसमें उनके जीवन के सफर को दर्शाया गया था। गैलरी में प्रसिद्ध खिलाड़ियों, हाईप्रोफाइल हस्तियों के साथ उनकी मुलाकातों और सहारा समूह की यात्रा से जुड़ी यादें संजोई गई थीं। इसमें वह स्कूटर भी रखा गया था, जिससे सुब्रत राय ने अपने करियर की शुरुआत की थी। आग में गैलरी के भीतर रखा यह सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया।



सील परिसर में आग कैसे लगी, जांच शुरू



सहारा शहर को छह अक्टूबर 2026 को लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने सील कर दिया था। तब से परिसर में आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है। नगर निगम का ईटीएफ बल यहां सुरक्षा में तैनात रहता है। बताया जा रहा है कि परिसर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। ऐसे में बंद परिसर के भीतर आग लगने की वजह को लेकर सवाल उठ रहे हैं।