अब वैष्णो माता के दर्शन के लिए कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म, रेलवे चलाएगा स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन, ये रहेगा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नवरात्र पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे सीधे श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा तक एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

इससे यात्रियों को जम्मू स्टेशन पर उतरकर सड़क मार्ग से कटड़ा नहीं जाना होगा। एक और स्पेशल ट्रेन जम्मूतवी के लिए भी चलेगी। इसके अलावा रेलवे न्यू जलपाईगुड़ी के लिए भी गोमती नगर से एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन 04604 सुपरफास्ट स्पेशल श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी । जबकि 04603 स्पेशल छह अक्टूबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को वाराणसी से संचालित की जाएगी। ट्रेन 04604 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शाम 6:15 बजे प्रस्थान कर शहीद कैप्टन तुषार महाजन, जम्मू तवी, पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली के रास्ते आलमनगर अगले दिन दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। कितनी होंगी बोगियां? यहां से ट्रेन रायबरेली, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी शाम 6:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन 04603 स्पेशल वाराणसी से सुबह 4:30 बजे प्रस्थान कर आलमनगर से 09:40 बजे होते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा अगले दिन सुबह 04:30 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और एसी की कुल 22 बोगियां होंगी।