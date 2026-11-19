राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा दबाव की राजनीति में उलझ गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित सूची के अनुसार कांंग्रेस ने सपा को 181 सीटों की सूची सौंपी है, इसके जवाब में सपा समर्थकों की तरफ से इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस को 54 सीटें देने की सूची प्रसारित की गई है।

फिलहाल चुनाव जीतने के मुद्दे को लेकर एकमत हुए दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद कांग्रेस व सपा ने सीटों के बंटवारे को लेकर नए सिरे से मंथन शुरू किया है। सीटों का बंटवारा होगा जीत का आधार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम शुरू से सपा के साथ बराबरी व सम्मान के गठबंधन के तहत 175 से 200 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले मंगलवार को दिल्ली में होने वाली दोनों दलों के नेताओं की बैठक स्थगित करा कर यह संदेश दे दिया है कि सपा किसी भी हाल में कांग्रेस को 200 या 175 सीटें नहीं देने वाली है। साथ ही उन्होंने इस बात का स्पष्ट संकेत भी दिया है कि राज्य में दोनों दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा जीत के आधार पर होगा।