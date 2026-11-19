राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी जसवीर सिंह की करीब आठ साल बाद सेवा में वापसी हुई है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह 14 फरवरी 2019 से निलंबित चल रहे थे। अब उनकी बहाली के साथ ही विभाग में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। 16 नवंबर को उन्हें नई तैनाती दी गई है। हालांकि, उन्हें एडीजी पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में संबद्ध करते हुए फिलहाल प्रतीक्षा में रखा गया है।

आइपीएस जसवीर सिंह मीडिया इंटरव्यू में पुलिस एनकाउंटर को सामान्य प्रक्रिया बनाए जाने पर भी सवाल उठाए थे। साथ ही राजनीतिक दबाव और पुलिस अधिकारियों की स्वतंत्रता को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शासन ने इसे सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन माना था। साथ बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में फरवरी 2019 में निलंबित किया गया था।