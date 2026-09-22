समाजवादी पार्टी राज्यसभा चुनाव में उतारेगी तीन प्रत्याशी, रामगोपाल व आलोक की दावेदारी की चर्चा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए समाजवादी भी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के विधायकों का आंकड़ा भले ही थोड़ा कम हो, परंतु तीन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है।

इनमें वर्तमान राज्यसभा सदस्य प्रो. रामगोपाल यादव और पिछले चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को फिर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जबकि तीसरे प्रत्याशी के सहारे सपा अपने पीडीए समीकरण का संदेश देने पर विचार कर रही है। साथ ही पिछले चुनाव में क्रास वोटिंग से लगे झटके से सबक सीखकर अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के साथ सभी प्रत्याशी की जीत के लिए भी गुणा-भाग किया जा रहा है।

इस बार 37.9 प्रथम वरीयता मत की जरूरत राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए इस बार 37.9 प्रथम वरीयता मत की जरूरत होगी। वर्तमान में सपा के विधायकों की संख्या 101 है, जबकि दो विधायक उसके गठबंधन की साथी कांग्रे़स के हैं। इससे आंकड़ा 103 पहुंचता है, परंतु सपा के विधायकों की संख्या में पूजा पाल सहित चार नाम ऐसे भी हैं, जिन्हाेंने पूर्व के चुनाव में भाजपा का साथ दिया था।

ऐसे में सपा दो प्रत्याशियों को अपने दम पर जिताने की स्थिति में है, लेकिन तीसरे प्रत्याशी के लिए उसे अतिरिक्त मतों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए पार्टी वर्ष 2024 के राज्यसभा चुनाव के अनुभव पर रणनीति बना रही है। उस चुनाव में सपा ने जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया था, परंतु कुछ विधायकों की क्रास वोटिंग से आलोक रंजन हार गए थे।