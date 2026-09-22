यूपी में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की तारीखें घोषित, तीन जिलों को छोड़ पूरे प्रदेश में आचार संहिता

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की दस और विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा, इसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना भी शुरू होगी। वहीं, विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर को और मतगणना 27 अक्टूबर को की जाएगी। विधान परिषद के अंतर्गत खंड स्नातक के पांच और खंड शिक्षक के छह निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे।

नामांकन से मतदान तक की महत्वपूर्ण तिथियां प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि राज्यसभा की 10 सीटों के सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर को होगी।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर निर्धारित की गई है। मतदान 16 अक्टूबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा और इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी। राज्यसभा की इन दस सीटों के द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

राज्यसभा की इन दस सीटों से मौजूदा सदस्य अरुण सिंह, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, नीरज शेखर, बृजलाल, प्रो. राम गोपाल यादव, रामजी, बीएल वर्मा, सीमा द्विवेदी और हरदीप पुरी का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। डाॅ. दिनेश शर्मा, जो अंडमान निकोबार के उप राज्यपाल बनाए गए हैं, उनकी सीट 11 सितंबर से रिक्त है। इन दस सीटों में से आठ भाजपा के पास, एक सपा के पास और एक सीट बसपा के पास है।

विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिणवा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के पांच और खंड शिक्षक के छह निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है। आयोग ने रिक्त होने वाली इन सीटों के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है।

इस चुनाव की अधिसूचना भी 29 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर को होगी, और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर है। मतदान 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्टूबर को की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से पहले पूरी कर ली जाएगी।