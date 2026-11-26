डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा को लेकर अपना घोषणापत्र जारी किया। "जन-मन का मैनिफेस्टो' में महिलाओं, किसानों और युवाओं को खास तरजीह दी गई। इसमें पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण, किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी, ऋण माफी, मुफ्त बिजली और युवाओं को 25 लाख सरकारी नौकरियों का वादा शामिल है।

महिलाओं से जुड़ी प्रमुख बातें पुलिस और सुरक्षा: पुलिस विभाग की नई रिक्तियों में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, डीजीपी के नियंत्रण में गांवों तक पहुंच रखने वाला विशेष महिला पुलिस ढांचा बनेगा और 1090 व डायल 100/112 सेवा को और मजबूत किया जाएगा।

शिक्षा और कौशल: छात्राओं के लिए बड़े शहरों में आवासीय छात्रावास, तहसील स्तर पर विशेष कौशल विकास व करियर परामर्श केंद्र और 12वीं पास छात्राओं को लैपटॉप वितरण योजना फिर से शुरू की जाएगी। आर्थिक सहायता और पेंशन: बुजुर्ग महिला कारीगरों और निर्माण क्षेत्र की वृद्ध महिला श्रमिकों को ₹40,000 सालाना पेंशन दी जाएगी। अन्य सुविधाएं: न्यायालयों में महिला अधिवक्ताओं के छोटे बच्चों के लिए देखभाल केंद्र (क्रेच) बनाए जाएंगे और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रमुख बातें MSP की कानूनी गारंटी: उत्तर प्रदेश में सभी 23 फसलों और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य फसलों की सुरक्षा: MSP से बाहर की फसलों जैसे आलू, टमाटर और प्याज के लिए राज्य सरकार द्वारा मूल्य क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की जाएगी। कर्ज माफी और मुफ्त बिजली: किसानों के लिए तत्काल प्रभाव से ऋण माफी योजना लागू होगी और सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली (साथ ही ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली) दी जाएगी। गन्ना भुगतान: गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित करने के लिए ₹15,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनेगा और लागत की वास्तविक गणना के आधार पर हर साल गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया जाएगा, न्यू विलेज क्लस्टर बनेंगे और आवारा पशुओं से खेतों व जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। युवाओं और रोजगार से जुड़ी प्रमुख बातें नौकरी और रोजगार का लक्ष्य: 5 वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां और अन्य क्षेत्रों में 2 से 3 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है (MSME सेक्टर को बढ़ावा देकर 2032 तक 1 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित की जाएंगी)।

बेरोजगारी/पोषण भत्ता: प्रत्येक ग्रेजुएट छात्र को नौकरी या रोजगार मिलने तक ₹5,000 प्रति माह का पोषण भत्ता दिया जाएगा। पारदर्शी भर्ती और परीक्षा कैलेंडर: पेपर लीक रोकने के लिए सख्त व्यवस्था (मंत्री और अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे), वार्षिक भर्ती कैलेंडर, एक चरण की परीक्षा 3 महीने में और बहु-चरणीय परीक्षा 6 महीने में पूरी की जाएगी। कौशल विकास और अग्निवीर: तहसील स्तर पर केंद्र खोलकर हर साल 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। अग्निवीर योजना के विरोध के साथ, स्थायी कमीशन न पाने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस व अन्य विभागों में नौकरी दी जाएगी।

अन्य योजनाएं: 'स्मार्ट किसान सहायक योजना' से 5 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार, शहरी युवाओं के लिए 'शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम', AI से नौकरी गंवाने वालों के लिए री-स्किलिंग, 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और प्रदेश में 3 विश्वस्तरीय स्टेडियम व 10 स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे।

अन्य प्रमुख घोषणाएं (गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई) महंगाई नियंत्रण: आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने के लिए 'दाम बांधो बाजार' खुलेंगे, स्कूल फीस और अस्पताल के खर्चों पर सीमा (Cap) लगाई जाएगी और ₹5 में 'समाजवादी थाली' (कैंटीन) उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वास्थ्य: गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों और निर्माण श्रमिकों को ₹10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, सरकारी अस्पतालों में पीडीए व गरीबों को मुफ्त इलाज, सभी 18 मंडलों व 5 ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और लखनऊ के कैंसर अस्पताल में मुफ्त इलाज शुरू होगा।

शिक्षा और कर्मचारी: 2005 से पहले की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल होगी, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त की जाएगी, बंद किए गए 26,000 प्राथमिक स्कूल फिर खुलेंगे और शिक्षामित्रों को नियमित करने तक उनके मानदेय में ₹5,000 प्रति माह की वृद्धि होगी।