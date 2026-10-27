समाजवादी पार्टी में पीडीए का विस्तार: पासी-प्रजापति सहित कई नेता शामिल, पूरब से पश्चिम तक मची हलचल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। सोमवार को सपा मुख्यालय में पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर पासी, बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति, पूर्व विधायक कुशाग्र सागर, सिनोद कुमार शाक्य और अजय कुमार सहित कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इनके आने से पूरब से पश्चिम तक राजनीतिक हलचल मच गई है। पीडीए की जीत और बड़ी होने जा रही है।

पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर पासी ने वर्ष 2017 में बसपा से मोहनलालगंज सीट पर विधान सभा चुनाव लड़ा था। सपा उनके आने को पीडीए के लिए मुफीद मान रही है। बदायूं की राजनीति से जुड़े पूर्व विधायक कुशाग्र सागर और सिनोद कुमार शाक्य के सहारे सपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ रुहेलखंड क्षेत्र में भी लाभ की उम्मीद है। वहीं, दारा सिंह प्रजापति के जरिये पिछड़े वर्गों में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश है।

एक सवाल पर अखिलेश ने कहा कि ये सरकार सवालों से डरती है। सरकार, मेटा की मदद से लोगों को इंटरनेट मीडिया पर अपनी आवाज उठाने से क्यों रोक रही है? खरगे के बयान पर विवाद को लेकर कहा कि भाजपा सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रचार करती है। जब वह ऐसा कर रही है तो उसे भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।