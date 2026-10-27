गुड़-घी खाने के बाद बिगड़ी सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत, मेदांता के आईसीयू में भर्ती, हालत में सुधार

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उनका लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल उन्हें आइसीयू में रखा गया है। सांसद के प्रतिनिधि बलिराम पटेल के अनुसार, पहले की अपेक्षा उनकी हालत में सुधार है और उपचार जारी है।

सांसद बीते बुधवार से बुखार और जुकाम से पीड़ित थे। पता चला क‍ि शुक्रवार की अपराह्न उन्होंने गुड़ में घी मिलाकर खाया। इसके बाद शाम को पेट में गैस बनने के साथ उल्टी होने लगी। उन्हें बेचैनी और पसीना आने की भी शिकायत हुई। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने निजी चिकित्सक को बुलाकर उपचार कराया, लेकिन सुधार नहीं हुआ।