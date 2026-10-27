जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला मुख्यालय परिसर के मेन गेट के बगल में बसपा सुप्रीमो मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दर्शाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। पोस्टर में मायावती को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया है।

समर्थकों की ओर से लगाए गए इन पोस्टरों में मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। जिला मुख्यालय गेट के बगल में लगे पोस्टर लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहीं यह पोस्‍टर सोशल मीड‍िया पर भी वायरल हो रहा है।