राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में एक लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम शामिल हाेने का दावा किया है। सपा द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन देकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के लिए जारी ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची में इन नामों को तलाशने की बात कही है। ज्ञापन में ऐसे नामों को हटाने के साथ सीईओ के 11 नवंबर के एक बयान का हवाला देकर पुरस्कार की भी मांग की गई है।

सोमवार को सपा के प्रदेश सचिव केके श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डा. हरिश्चन्द्र सिंह व राधेश्याम सिंह द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सीईओ ने 11 नवंबर को घोषणा की थी कि डुप्लीकेट मतदाता खोजने वाले राजनीतिक दल या व्यक्ति को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके आधार पर डुप्लीकेट मतदाता को खोजने और सबसे पहले सूची सौंपने के लिए सपा को सभी नकद पुरस्कार दिए जाएं।

मतदाता सूची की पड़ताल में 17 नवंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची में समान नाम, रिलेटिव का नाम समान, पता समान, आयु समान, सभी विवरण समान और अलग-अलग ईपिक नंबर वाले करीब एक लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम, मतदाता क्रम संख्या, पोलिंग बूथ संख्या, विधानसभा वार व जिलेवार विवरण मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र को भेज दिया है। ज्ञापन में गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ के कई उदाहरण भी दिए हैं।