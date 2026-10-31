'एक ही बूथ पर 7 बार दर्ज एक ही मतदाता का नाम', सपा का EC पर वार; कायमगंज DM को हटाने की मांग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची को लेकर लगातार सवाल उठा रही समाजवादी पार्टी ने अब सात विधान सभा क्षेत्रों में एक ही नाम से कई-कई प्रविष्टिया दर्ज होने की शिकायत की है।

दावा किया गया है कि दिबियापुर विधान सभा क्षेत्र के बूथ संख्या 156 के मतदाता संख्या 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492 पर एक ही मतदाता आर्यन सिंह रिलेटिव अरविंद कुमार सिंह का नाम दर्ज है, सबकी उम्र भी समान 18 वर्ष दर्शाई गई है। वहीं कायमगंज में विधायक के दवाब में मतदेय स्थल बदलने का आरोप लगा डीएम को हटाने की मांग की गई है।