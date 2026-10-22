Shiva Sharma Murder: श्रद्धा दुबे को उसके साथियों के साथ दस दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया जेल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में ACJM कोर्ट से जेल भेजा गया। उसके साथ रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को भी कोर्ट से कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया। श्रद्धा दुबे को STF ने 20 अक्टूबर को नागपुर से गिरफ्तार किया था। गुरुवार को उसको ज्यूडिशियल कस्टडी में दस दिन के लिए जेल भेजा है।

शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे के साथ बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को गुरुवार को नागपुर से लखनऊ लाकर पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया। श्रद्धा दुबे और साथियों को ज्यूडिशियल रिमांड बहुखंडी भवन में एसीजेएम 7 बलवंत कुमार भारती की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को मेडिकल के बाद कोर्ट में किया गया पेश। जहां से तीनों आरोपियों की पुलिस को दस दिन की रिमांड दी गई। कोर्ट ने पुलिस को तीनों आरोपियों की दस दिन की रिमांड दी है। अब पुलिस शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपियों से पूछताछ करेगी। श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को लखनऊ जिला कारागर में भेजा गया है।

चार मोबाइल फोन और कैश बरामद पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन और कैश बरामद होने की जानकारी दी है। नेपाल से वापसी समेत कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस ने श्रद्धा से यह जानने की कोशिश की कि बिना एटीएम से पैसे निकाले और बिना यूपीआई का इस्तेमाल किए उसके पास कैश कहां से आया।