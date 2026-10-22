पुलिस की चार घंटे से अधिक की पूछताछ में श्रद्धा दुबे ने साधी चुप्पी, मुंह खोला तो बोली-वकीलों से बात करो

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लिव इन पार्टनर और लखनऊ के बड़े व्यवसायी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को नागपुर में गिरफ्तार करने के बाद 72 घंटे की ट्राजिस्ट रिमांड पर गुरुवार सुबह लखनऊ लाया गया है। अब पुलिस का प्रयास 14 दिन की कस्टडी मांगने का है।

श्रद्धा दुबे और साथियों को मेडिकल के लिए पुलिस सिविल अस्पताल लेकर जाने के बाद कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से पुलिस तीनों आरोपियों की 14 दिन की कस्टडी मांग सकती है। नागपुर से श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को सड़क मार्ग से लखनऊ लाया गया और उससे हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ की। लगभग पांच घंटे की पूछताछ में श्रद्धा दुबे ने चुप्पी साधी और जब मुंह खोला तो बोली-पुलिस से कहा, मेरे वकीलों से बात करो।

शिवा शर्मा हत्याकांड के तीनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की और कोतवाली में पांच घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पुलिस आरोपियों से कुछ उगलवा नहीं पाई। पुलिस सूत्रों के पता चला है कि श्रद्धा दुबे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। श्रद्धा ने हर सवाल पर कहा कि मेरे वकील से बात करो। अधिकतर सवालों पर श्रद्धा ने चुप्पी साधी है। हर सवाल के जवाब में वह यही कह रही है कि उसे नहीं पता उसके वकील से बात करिए।

कई टीमों ने चलाया था ऑपरेशन श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की तलाश के लिए लखनऊ पुलिस, एसटीएफ, सर्विलांस यूनिट, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और स्थानीय पुलिस की कई टीमों को लगाया गया था। लगातार छापेमारी और तकनीकी निगरानी के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।