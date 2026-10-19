शिवा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा को शरण देने वालों की हुई पहचान, पांच लोगों पर दर्ज होगी FIR

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने श्रद्धा दुबे और अन्य आरोपियों को शरण देने वाले पांच लोगों को चिह्नित किया है।

पुलिस सूत्र बताते हैं कि इनामिया आरोपियों को शरण देने वाले को खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

ताजा अपडेट के मुताबिक, कैफे संचालक शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार चल रही श्रद्धा, रश्मि और तनवीर उर्फ दानिश नेपाल से सोनौली बॉर्डर से निकलकर रविवार को लखनऊ हाई कोर्ट आए और फिर फरार हो गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी।