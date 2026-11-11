SGPGI को एनएमसी से मिली बड़ी सौगात: 6 सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों को मिली मान्यता

जागरण संवाददाता, लखनऊ। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) को सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने संस्थान के छह विषयों में डीएम और एमसीएच कार्यक्रमों को मान्यता दे दी है।



इनमें हेमेटोपैथोलॉजी, मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन और पेन मेडिसिन में तीन वर्षीय डीएम कोर्स, जबकि रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (सीवीटीएस) और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में छह वर्षीय कार्यक्रम शामिल हैं।



हेमेटोपैथोलॉजी में डीएम शुरू करने वाला एसजीपीजीआई उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जैसे रक्त विकारों के विशेषज्ञ तैयार होंगे, जो सरकारी प्रयासों में सहयोग देंगे।



मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन में यह देश का पहला तीन वर्षीय डीएम कोर्स है। इसमें भ्रूण को एक मरीज के रूप में देखकर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स, फीटल थेरेपी और मां की जटिल बीमारियों के प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे मातृ मृत्यु दर, स्टिलबर्थ और नवजात मृत्यु दर घटाने में मदद मिलेगी।



पेन मेडिसिन का डीएम देश में लगभग 30 प्रतिशत वयस्कों को प्रभावित करने वाले क्रोनिक पेन की समस्या से निपटेगा। इसमें दवाओं से लेकर एडवांस्ड प्रक्रियाओं तक कॉम्प्रिहेंसिव पेन मैनेजमेंट सिखाया जाएगा।