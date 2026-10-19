शिवा शर्मा की मां का श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप, बोलीं- क्रिमिनल माइंड सेट की महिला, पुलिस से भी आगे; Video

आयुष्मान पांडेय, लखनऊ : राजधानी के युवा कारोबारी और अपने बेटे शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत से बेहद आहत रंजना शर्मा गहरे सदमे में हैं। उन्हें अपने होनहार बेटे को गंवाने का तो दुख है ही, लेकिन इससे भी आहत हैं कि उनके पुत्र की मौत की मुख्य आरोपित उसकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे 11 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है।

कारोबारी शिवा हत्याकांड में दैनिक जागरण की शिवा की मां रंजना से अहम बातचीत हुई। शिवा की मां ने बातचीत में कहा कि श्रद्धा दुबे तो क्रिमिनल माइंड सेट की है। वह तो पुलिस से भी ज्यादा सोचती है और बेहद शातिर है। उसकी ऊंची पहुंच है। मैं अपने पुत्र की मौत के मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूंगी। उसने मिलकर न्याय की गुहार करूंगी। मैंने विधायक नीरज बोरा के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक प्रार्थनापत्र दिया है।