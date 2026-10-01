समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिले सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी, एक घंटे चली वार्ता
Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव ने भी आज तीसरे प्रत्याशी को लेकर कहा कि पहले नंबर पूरे किए जाएंगे, इस प्रक्रिया में समय लगता है।
HighLights
सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की सपा मुखिया के भेंट के कई मायने
मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहैब अंसारी ‘मुन्नू्’ समाजवादी पार्टी से हैं विधायक
डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की दस सीटों पर होने वाले मतदान से पहले गहमा-गहमी काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी ने गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होना है।
राज्यसभा चुनाव से पहले अब्बास अंसारी की अखिलेश यादव से करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद सरकार के खेमे में खलबली मची है। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी का नामांकन पत्र दाखिल कराया है। पार्टी अब तीसरे प्रत्याशी के लिए संख्या बल जुटा रही है। इस मुलाकात को उसी का प्रयास बताया जा रहा है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्यसभा के तीसरे प्रत्याशी के लिए संख्या जुटाने की कवायद में जुटे हैं। इसको लेकर मुलाकातों और बयानों का दौर तेज हो गया है। इसी बीच सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। अब्बास अंसारी और अखिलेश यादव की मुलाकात लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अब्बास अंसारी पार्टी कार्यालय से बाहर निकले, लेकिन मीडिया से कोई बातचीत नहीं की।
अब्बास अंसारी की अखिलेश यादव से मुलाकात ऐसे समय हुई है जब सपा राज्यसभा चुनाव में तीसरे प्रत्याशी को उतारने के लिए जरूरी संख्या जुटाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने भी आज तीसरे प्रत्याशी को लेकर कहा कि पहले नंबर पूरे किए जाएंगे, इस प्रक्रिया में समय लगता है।
अखिलेश यादव का कुछ लोगों की वापसी का दावा
अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि कुछ लोग वापस आना चाहते हैं और कुछ जगहों पर असंतोष है। ऐसे में उनकी अब्बास अंसारी के साथ करीब एक घंटे की मुलाकात को राज्यसभा चुनाव के मौजूदा सियासी गणित को जोड़कर देखा जा रहा है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे भी अब्बास अंसारी को सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बागी ही मानते हैं।
सुहैब अंसारी ‘मुन्नू्’ सपा से विधायक
अब्बास अंसारी के बड़े पापा के बेटे सुहैब अंसारी ‘मुन्नू्’ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक है। मनसभा सीट से विधायक हैं। सुहैब अंसारी गुरुवार को प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी के नामांकन के दौरान बेहद सक्रिय थे। सुहैब पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी के बेटे और माफिया-राजनेता मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं। इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी।
अंसारी परिवार और सपा के पुराने रिश्ते
अंसारी परिवार और समाजवादी पार्टी के बीच पुराने राजनीतिक रिश्ते रहे हैं। अब्बास अंसारी वर्तमान में सुभासपा के विधायक हैं, लेकिन उनके चाचा अफजाल अंसारी सपा के सांसद हैं। चचेरे भाई सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी सपा से विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले अब्बास का सपा अध्यक्ष से मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव के लिए अब लोगों को सपा के तीसरे पत्ते का इंतजार, पूर्व सांसद सलीम शेरवानी आशान्वित
यह भी पढ़ें- सपा मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, कांग्रेस के साथ ही रहेगा UP विधानसभा चुनाव में गठबंधन