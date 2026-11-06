संभल के स्वाद और हुनर का जलवा, 31 साल पुरानी 'रॉयल स्वीट्स' की सोनपापड़ी और हस्तशिल्प ने जीता दिल

प्रशांत भारती/आशुतोष पांडेय, लखनऊ। किसी शहर की पहचान केवल उसकी इमारतों और इतिहास से नहीं, बल्कि वहां के पारंपरिक स्वाद और पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर से भी बनती है। संभल की सोनपापड़ी और हस्तशिल्प इसी विरासत की मिसाल हैं।

एक ओर जहां रायल स्वीट्स करीब तीन दशक से सोनपापड़ी के पारंपरिक स्वाद को बरकरार रखने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर कारीगर शाह आलम अपने परिवार के साथ हस्तशिल्प कला को आगे बढ़ा रहे हैं। दैनिक जागरण और एक जनपद, एक उत्पाद (ओडीओपी) के माध्यम से दोनों को लखनऊ में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। संभल स्थित रायल स्वीट्स में वर्ष 1995 से सोनपापड़ी बनाने की शुरुआत हुई थी। दुकान से जुड़े हमजा के मुताबिक, उनके पिता ने इस कारोबार की नींव रखी। परिवार 31 साल से यही काम संभाल रहा है। यहां मुख्य रूप से सोनपापड़ी तैयार की जाती है।

हमजा बताते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता और सामग्री की शुद्धता को प्राथमिकता दी जाती है। उनका कहना है कि बाजार में कीमतों का अंतर हो सकता है, लेकिन वे स्वाद और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। परिवार की कोशिश है कि पारंपरिक मिठाई का वही स्वाद आगे भी बरकरार रहे, जिसने इसे संभल की पहचान दिलाई है।

वहीं, संभल के कारीगर शाह आलम पिछले 25 वर्षों से हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह हुनर अपने पिता और अनुभवी उस्तादों से सीखा है। परिवार के सहयोग से वे ज्वेलरी, नेकलेस, ईयररिंग, हेयर क्लिप, बैंगल्स के साथ टी-कोस्टर, फोटो फ्रेम, ज्वेलरी बाक्स, चापिंग बोर्ड और मग जैसे उत्पाद तैयार करते हैं।