उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में तीन प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी, बढ़ा दिया चुनाव का रोमांच

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव का रोमांच बढ़ा दिया है। पार्टी के पास दो राज्यसभा सदस्यों को जीत दिलाने की ही पर्याप्त संख्या के बावजूद समाजवादी पार्टी राज्यसभा के चुनाव में तीन प्रत्याशी उतारेगी।

दस राज्यसभा सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा की आठ और सपा की दो सीट खाली हो रही हैं। ऐसे में सपा का एक अतिरिक्त सीट जीतने का प्रयास इस चुनाव को रोमांचक बना रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमने अपने सभी सदस्यों से सलाह ले ली है और जनता को एक बड़ा 'सरप्राइज' मिलने वाला है।

समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव को दोबारा उच्च सदन में भेजने पर सहमति बनी। इसके अलावा पिछली बार चुनाव हारे पूर्व आईएएस आलोक रंजन और सलीम इकबाल को पार्टी चुनाव के मैदान में उतार रही है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इन पर मन बना चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की दस सीटों पर चुनाव होने वाला है और इसमें रस्साकशी देखने को मिल सकती है। भाजपा अपने दम पर सात सीटें जीतने की स्थिति में है तो वहीं अखिलेश यादव की सपा भी दो सीटें आसानी से जीत सकती है।