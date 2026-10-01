समाजवादी पार्टी के मुखिया का यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप, बताया भाजपा कार्यकर्ता की तरह कर रही काम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात करने के साथ उनको संबोधित भी किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर भी बड़ा बयान दिया।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हम और आप समय-समय पर कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यहां की पुलिस तो भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। इस संकट से तभी बचा जा सकता है जब भाजपा हटेगी, भाजपा हटेगी संकट हटेगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में तो सच्चे साधु बहुत अपमानित हुए, न्याय नहीं मिला। इस माहौल में अगर भाजपा माइक्रोस्कोप से भी करेगी मैनेजमेंट तब भी हार जाएंगे। आज भी वैसा ही दौर है जहां महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने भाजपा के इस काल को इमरजेंसी जैसा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस काल में PDA पर अत्याचार होगा, वो हर काल आपातकाल होगा।

सपा मुखिया ने कहा कि मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार बनने पर अमल किया जाएगा, जिस समय सरकार बनेगी तो उनकी सम्मान राशि को 51 हजार रुपए महीना करने का काम करेंगे। जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होगा, आप विकास की कैसे उम्मीद करोगे।

समाजवादी पार्टी में भाजपा से आने वाले नेताओं की चर्चा के दौरान किसी ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर भी आना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को कोई ले आए,मैं ले लूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी के वोट से जीतकर गए हैं, वो बीजेपी के वोट से कैसे जीतेंगे।