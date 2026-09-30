सपा के राज्यसभा प्रत्याशी रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी ने भरा नामांकन, अखिलेश यादव भी रहे मौजूद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के दो राज्यसभा प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। सपा ने धनराज नथवानी और रामगोपाल यादव को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है।

धनराज, झारखंड में बीजेपी से राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के बेटे हैं। वे रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक भी हैं। नथवानी परिवार अंबानी परिवार और पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है।

यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रो. रामगोपाल यादव के साथ धनराज परिमल नथवानी को प्रत्याशी घोषित कर चौंका दिया है।

रामगोपाल यादव पार्टी की वैचारिक और संगठनात्मक निरंतरता का चेहरा हैं, जबकि धनराज नथवानी की पहचान राजनीति के पारंपरिक दायरे से बाहर कारोबारी, खेल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े युवा चेहरे की है। वह, उद्योगपति और राज्यसभा सदस्य परिमल नथवानी के पुत्र हैं।