कौन हैं धनराज नथवानी, जिन्हें अखिलेश यादव ने राज्यसभा का दिया टिकट? अंबानी और मोदी-शाह के करीबी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए प्रो. रामगोपाल यादव के साथ धनराज परिमल नथवानी को प्रत्याशी घोषित कर चौंका दिया है।

रामगोपाल यादव पार्टी की वैचारिक और संगठनात्मक निरंतरता का चेहरा हैं, जबकि धनराज नथवानी की पहचान राजनीति के पारंपरिक दायरे से बाहर कारोबारी, खेल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े युवा चेहरे की है। वह, उद्योगपति और राज्यसभा सदस्य परिमल नथवानी के पुत्र हैं।

रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक हैं धनराज धनराज रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक हैं और गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट लॉ और पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट में एमबीए किया है। खेल, वन्यजीव, पर्यटन और सामाजिक कार्यों में भी उनकी सक्रियता रही है।