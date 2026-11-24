डिजिटल डेस्क, लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी द्वारा जारी इस पोस्टर में "होगा पीडीए के नाम अबकी एकजुट मतदान" के नारे के साथ प्रमुख विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं।