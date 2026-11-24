राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा अपने कार्यक्रमों के जरिए धरातल मजबूत करने में जुटी है। पार्टी 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाएगी, जहां सभी लोकसभा एवं राज्य सभा सदस्यों को मैदान में उतारने की रणनीति है।

सांसदों को 26 से 29 नवंबर के बीच एक शैक्षणिक संस्थान में संगोष्ठी आयोजित करना है, जिसमें तीन से चार वक्ता बाबा साहेब और संविधान पर संबोधन देंगे। प्रदेश इकाई ने सभी सांसदों से कार्यक्रम की रूपरेखा मांगा है। प्रदेश महामंत्री एवं संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम के संयोजक दिलीप पटेल ने बताया कि इस दिन मुख्यालय पर प्रबुद्ध जन संवाद, संविधान आधारित झांकी एवं कलात्मक प्रस्तुति, संविधान प्रदर्शनी, साहित्य वितरण, संविधान पुस्तक भेंट एवं सोशल मीडिया पर प्रसार का कार्यक्रम होगा।जिलों के पार्टी कार्यालयों में बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम तय किया गया है।