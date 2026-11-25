राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में तीसरे गठबंधन के रूप में उभरा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा संविधान दिवस पर ताकत दिखाएगा। एआइएमआइएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के इस गठबंधन ने दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अन्य वंचित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने को एजेंडा बनाया है। रमाबाई आंबेडकर मैदान में बुधवार को होने वाली महारैली के जरिये मोर्चा सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण की सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगा।

महारैली में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता में आने पर कक्षा एक से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा किया है। युवाओं को रोजगार, लंबित भर्तियों का बैकलाग पूरा करने, महिला सुरक्षा और गरीबों के कल्याण को भी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। किसानों की समस्याओं का समाधान और वंचित वर्गों की सत्ता तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना भी एजेंडे का हिस्सा है।