लखनऊ तिहरा हत्याकांड: आरोपित के मकान और आसपास की जमीन का ETS सर्वे पूरा, आज आएगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहादतगंज में तिहरे हत्याकांड में आरोपित के मकान के साथ आसपास की जमीनों का विस्तृत सर्वे शुक्रवार को हुआ। ईटीएस यानी इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन सर्वे इसलिए कराया गया, ताकि नजूल भूमि पर कब्जे की सटीक पैमाइश हो सके। जांच टीम ने बारिश के बाद भी सर्वे पूरा कर लिया है इसकी रिपोर्ट शनिवार को आएगी।

मंगलवार शाम एलडीए की टीम को आरोपित के मकान की चहारदीवारी रास्ते की जमीन पर बनी मिली थी, इसलिए उसे ध्वस्त कराया गया था। अफसरों को अंदेशा था कि आरोपित का मकान भी सरकारी जमीन पर बना हो सकता है। इसीलिए एलडीए ने शुक्रवार को पूरे क्षेत्र का पैमाइश कराया है।

एलडीए के नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया, मेसर्स शिव सर्वेयर की छह सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को बारिश होने के बाद भी अत्याधुनिक तकनीक से स्थल की पैमाइश किया है। यह कार्यवाही करीब चार घंटे तक चली। अब सर्वे के बाद स्पष्ट होगा कि आरोपित का मकान निजी जमीन पर बना है या सरकारी नजूल की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। उन्होंने बताया, जांच रिपोर्ट शनिवार को आएगी। उसके बाद एलडीए आगे की कार्यवाही करने का निर्णय लेगा।