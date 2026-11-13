सीएम योगी को मिला क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी का न्योता, मां-बहन और भाई ने मुलाकात कर दिया कार्ड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की शादी का कार्ड शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल गया। रिंकू सिंह के परिवार ने सीएम से मुलाकात की और उन्हें शादी का निमंत्रण कार्ड सौंपकर समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। इस दौरान रिंकू सिंह की माता बीना देवी, भाई सोनू सिंह और बहन नेहा सिंह भी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास गए थे।

रिंकू सिंह का विवाह समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ चार दिसंबर को लखनऊ में होगा। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां चल रही हैं। इस विवाह समारोह में राजनीति और क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।