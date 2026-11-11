बाईं ओर नहीं, दाईं तरफ धड़क रहा था दिल: डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाई जान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल अपनी सामान्य जगह यानी छाती के बाईं ओर न होकर दाईं तरफ हो और ऐसे में उसके वाल्व की सर्जरी करनी पड़े तो चुनौती और बढ़ जाती है। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (आरएमएलआइएमएस) के चिकित्सकों ने ऐसी ही दुर्लभ शारीरिक स्थिति से पीड़ित मरीज का सफल माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट किया है।

मरीज को डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस सोलिटस की समस्या थी। सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर है और उसे कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीवीटीएस) की आइसीयू में निगरानी में रखा गया है। संस्थान के सीवीटीएस विभाग में यह जटिल आपरेशन प्रो. डा डीके श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में हृदय छाती के दाईं ओर स्थित होता है, जबकि साइटस सोलिटस में शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की व्यवस्था सामान्य रहती है।