राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना में छात्राओं के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की रफ्तार सुस्त है। प्रदेश में चिह्नित 25,561 लाभार्थियों में से अब तक सिर्फ 2,776 के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है। यानी 22,785 छात्राओं के प्रमाण पत्रों की जांच अभी बाकी है। सत्यापन की धीमी रफ्तार पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारियों को इसे प्राथमिकता पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने कहा कि निवास, आय, दिव्यांगता और शहीद परिवारों की आश्रित छात्राओं से जुड़े प्रमाण पत्रों के सत्यापन में तेजी लाई जाए। निराश्रित परिवारों की छात्राओं के मृत्यु प्रमाण पत्रों की भी जांच पूरी कराई जाए। स्कूटर वितरण कार्यक्रम मंडल मुख्यालय वाले जिलों में प्रस्तावित है। संबंधित जिलाधिकारी वितरण के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित कर विभाग को जल्द सूचना दें। मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन 2,377 अन्नपूर्णा भवनों का काम तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। इनमें 67 भवनों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, 382 छत स्तर पर हैं और 871 भवनों के स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है। प्रतापगढ़ में 32, वाराणसी में 22 तथा बिजनौर और बाराबंकी में 21-21 भवन लंबित हैं। इन जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए।