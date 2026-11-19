जागरण संवाददाता, लखनऊ। छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए रेलवे शनिवार को हडपसर और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इसके अलावा शुक्रवार को 12429 लखनऊ–नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लखनऊ से और शनिवार को नई दिल्ली से एसी थर्ड की एक अतिरिक्त बोगी लगेगी।

ट्रेन 05011 स्पेशल 21 नवंबर को गोरखपुर से रात 9:55 बजे चलकर लखनऊ से रात 2:35 बजे होते हुए कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल एवं मनमाड होते हुए हडपसर 23 नवंबर को सुबह 7:30 बजे पहुंचेगी।