राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कौशल विकास केवल रोजगार पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे स्वदेशीकरण के लिए आधुनिक तकनीक का ज्ञान रखने वाले कुशल युवाओं की जरूरत है। सैन्य तकनीक में भी कौशल की बड़ी भूमिका होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षा समारोह में यह बात कही।

कहा कि पहली बार दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय कौशल दीक्षा समारोह का आयोजन लखनऊ में होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ज्ञान व्यक्ति को सही समझ देता है, कौशल उसे काम करने की क्षमता देता है और दोनों का मेल उसे आत्मनिर्भर बनाता है।

पिछले 12 वर्षों में देश में कौशल विकास के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार हुई है। जून 2026 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.64 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2014 में देश में करीब 9,800 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 14 हजार से अधिक हो गई है।