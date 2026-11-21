राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयन्त चौधरी ने मां के निधन के कठिन समय से गुजरने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कौशल दीक्षांत समारोह में मौजूदगी को उनके समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ राजधर्म निभाने का उदाहरण बताया। उन्होंने युवाओं से भी इसी तरह खुद को तैयार करने का आह्वान किया। योगी शनिवार सुबह हरिद्वार में मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद समारोह में पहुंचे थे।

कौशल दीक्षांत समारोह में चौधरी ने कहा कि कौशल विकास को वैश्विक मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाने की जरूरत है। आईटीआई में बेहतर लैब और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में दुनिया को 8.5 करोड़ कुशल कामगारों की जरूरत होगी, जो भारत के युवाओं के लिए बड़ा अवसर है।