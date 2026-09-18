यूपी में PRD जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ा, परिवार को 500000 तक के कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा; सरकारी आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रान्तीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को अब ड्यूटी भत्ता 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। साथ ही पीआरडी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रति परिवार सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। शुक्रवार को शासनादेश जारी होने के साथ यह व्यवस्था लागू हो गई है।

पिछले वर्ष अप्रैल में पीआरडी स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया था। अब इसमें 100 रुपये की और बढ़ोतरी हुई है। भत्ते से संबंधित 12 नवंबर 2013 के शासनादेश की अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। कैशलेस इलाज की सुविधा साचीज (स्टेट एजेंसी फार कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज) के माध्यम से दी जाएगी।

पीआरडी और उनके आश्रित आयुष्मान के तहत राजकीय अस्पतालों और साचीज से संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में तय दरों के अनुसार होंगी। वर्तमान में विभागीय पोर्टल पर 31,130 पीआरडी स्वयंसेवक पंजीकृत हैं। इनके लिए 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से करीब 9.34 करोड़ रुपये सालाना खर्च आएगा।