कुर्ता-पायजामा और सदरी में दिखेंगे मेधावी, देश के 52 स्टूडेंट्स को सम्मानित करेंगे PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में 52 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे, जिनमें अलीगंज आईटीआई के तीन छात्र शामिल हैं। यह सम्मान कौशल दीक्षा समारोह में दिया जाएगा।
HighLights
पीएम मोदी लखनऊ में 52 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे।
अलीगंज आईटीआई के तीन छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पाया।
जेन-जी विद्यार्थी तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) के तीन मेधावी प्रशिक्षुओं समेत देश के 52 मेधावी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों सम्मानित होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 5:30 बजे आयोजित कौशल दीक्षा समारोह में मेधावी प लखनवी परिधान कुर्ता-पायजामा और सदरी में नजर आएंगे।
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए करीब 600 जेनरेशन-जी (जेन-जी) विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये विद्यार्थी अपनी-अपनी स्कूल की निर्धारित ड्रेस में तिरंगा लेकर समारोह स्थल पर मौजूद रहेंगे। चौराहों पर भी विद्यार्थी स्वागत के लिए खड़े नजर आएंगे।
समारोह की तैयारियों के तहत शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी कर ली गई। सम्मानित होने वाले मेधावियों ने भी निर्धारित परिधान में मंच पर सम्मान प्राप्त करने की प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं का पूर्वाभ्यास किया। सभी प्रशिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था होटल में की गई है। संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों में प्रधानमंत्री के हाथों अपने प्रशिक्षुओं को सम्मानित होते देखने को लेकर खासा उत्साह है।
राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया पहला स्थान
अलीगंज आइटीआइ के इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक ट्रेड के प्रशिक्षु शाहबाज खान ने 750 में से 745 अंक हासिल कर अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, फैजुल्लागंज निवासी अब्दुल मोबिन ने मैकेनिक डीजल ट्रेड में 600 में से 599 अंक प्राप्त कर सेंट्रल जोन से अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया।
तीसरी मेधावी प्रतिभा ने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआइटीएस) के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 750 में से 745 अंक हासिल किए हैं। मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली प्रतिभा के पिता अशोक कुमार सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। तीनों प्रशिक्षुओं ने अपनी मेहनत और तकनीकी दक्षता के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
स्कूल ड्रेस में तिरंगा लेकर करेंगे स्वागत
समारोह में शामिल होने वाले करीब 600 जेन-जी विद्यार्थियों को उनकी स्कूल की निर्धारित वेशभूषा में बुलाया गया है। विद्यार्थी तिरंगा लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। नई पीढ़ी की इस भागीदारी के साथ कौशल शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं का सम्मान समारोह को खास बनाएगा।
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चौराहों पर छात्रों की टोलियां तिरंगे के साथ नजर आएंगे। चौराहों को भी बिजली की झालरों से सजाया गया है। सफाई के साथ ही तैयारी का अधिकारियों ने जायजा भी लिया।
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