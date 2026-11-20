जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) के तीन मेधावी प्रशिक्षुओं समेत देश के 52 मेधावी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों सम्मानित होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 5:30 बजे आयोजित कौशल दीक्षा समारोह में मेधावी प लखनवी परिधान कुर्ता-पायजामा और सदरी में नजर आएंगे।

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए करीब 600 जेनरेशन-जी (जेन-जी) विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये विद्यार्थी अपनी-अपनी स्कूल की निर्धारित ड्रेस में तिरंगा लेकर समारोह स्थल पर मौजूद रहेंगे। चौराहों पर भी विद्यार्थी स्वागत के लिए खड़े नजर आएंगे।



समारोह की तैयारियों के तहत शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी कर ली गई। सम्मानित होने वाले मेधावियों ने भी निर्धारित परिधान में मंच पर सम्मान प्राप्त करने की प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं का पूर्वाभ्यास किया। सभी प्रशिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था होटल में की गई है। संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों में प्रधानमंत्री के हाथों अपने प्रशिक्षुओं को सम्मानित होते देखने को लेकर खासा उत्साह है।



राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया पहला स्थान





अलीगंज आइटीआइ के इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक ट्रेड के प्रशिक्षु शाहबाज खान ने 750 में से 745 अंक हासिल कर अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, फैजुल्लागंज निवासी अब्दुल मोबिन ने मैकेनिक डीजल ट्रेड में 600 में से 599 अंक प्राप्त कर सेंट्रल जोन से अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया।