दिलीप शर्मा, लखनऊ। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राजनीतिक चतुराई से विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर करने का दांव चला। काैशल दीक्षा समारोह में जेन-जी(युवाओं) से सीधा कनेक्ट कर अपनी सरकार का एक नया राजनीतिक और वैचारिक विमर्श आगे बढ़ाया। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, नियुक्तियों में देरी और पढ़ाई के बाद रोजगार न मिलना, सपा और कांग्रेस के बड़े राजनीतिक हथियार रहे हैं।

प्रदेश के विकास और सुरक्षा की तस्वीर दिखाकर, युवाओं को पूर्व की विपक्षी सरकारों के कार्यकाल की स्थितियां भी याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने सोने की खरीद के अपने बयान से लेकर होर्मुज संकट तक विपक्ष द्वारा बोले गए हमलों को भी धराशायी कर भाजपा की रणनीति को भी दिशा दी। आने वाले दिनों में भाजपा भी इसी विमर्श के साथ विपक्ष पर हमलावर होगी।

समारोह का मंच भले ही गैर राजनीतिक था, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन में युवा आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और भविष्य की अर्थव्यवस्था के साथ राजनीतिक संदेशों की भी झलक थी। जेन-जी की सोच, तकनीक के प्रति आकर्षण और रोजगार की चिंता को केंद्र में रखकर उन्होंने सीधा संवाद किया।

केवल डिग्री हासिल करने को सफलता का पैमाना मानने वाली परंपरागत सोच से बाहर निकलने को प्रेरित कर सीधे-सीधे विपक्ष की रोजगार के नाम पर पैठ बनाने की कोशिश को चुनौती दी। कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार को पर्याप्त न बताने की धारणा पर चोट की। ये उस युवा वर्ग को साधने की कोशिश थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के सीमित अवसरों के बीच भविष्य को लेकर असमंजस में है। विपक्ष की नजर इसी वर्ग पर टिकी है।