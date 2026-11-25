जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन, नेतृत्व, दूरदर्शी सोच, विचारों एवं सुशासन पर आधारित विभिन्न प्रतिष्ठित लेखकों की लिखी गई पुस्तकों का विशेष संग्रह अब चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों को उपलब्ध हो सकेगा।

बुधवार को एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 स्थित आगमन हाल में गेट संख्या दो के पास कर्मयोगी बुकस्टोर का शुभारंभ लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी दर्शन सिंह ने किया ।

इस पहल का उद्देश्य एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों एवं आगंतुकों को समकालीन भारत के नेतृत्व, विकास यात्रा और परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी साहित्यिक कृतियों एवं विचारों से परिचित होने का अवसर प्रदान करना है।

यह भी पढ़ें- लखनऊ में घर बनाने का सपना होगा पूरा, वरुण विहार और नैमिष नगर में 4000 प्लॉटों का नया पंजीकरण

लखनऊ एयरपोर्ट के प्रवक्ता के अनुसार कर्मयोगी बुकस्टोर अब यात्रियों के लिए खुला है। यात्री टर्मिनल-3 के आगमन हाल में गेट नंबर दो के पास इस बुकस्टोर का लाभ उठा सकते हैं।