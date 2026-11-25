जागरण संवाददाता, लखनऊ। आगरा एक्सप्रेसवे की वरुण विहार व सीतापुर रोड की नैमिष नगर योजना के पहले चरण में जिन लोगों को भूखंड नहीं मिल सके वह निराश न हो। एलडीए जल्द ही दोनों योजनाओं के लिए दूसरे चरण का पंजीकरण खोलेगा।

इस बार भूखंडों की संख्या चार हजार होने की उम्मीद है। इन दिनों उन लोगों से सहमति पत्र भरवाया जा रहा है जिन्हें पहले चरण की लाटरी में भूखंड नहीं मिल सका था। यह प्रक्रिया पूरा होते ही नया पंजीकरण शुरू कराया जाएगा।

वरुण विहार योजना सदर व सरोजनी नगर तहसील के 12 गांवों में 6580 एकड़ में प्रस्तावित है। इसमें ग्रीन बेल्ट, पार्क व 980 एकड़ में जल निकाय, 300 एकड़ में लाजिस्टिक्स पार्क सहित मिश्रित, व्यावसायिक व संस्थागत उपयोग क्षेत्र होगा। 2800 रुपये वर्ग फीट की योजना में पहले चरण में 2847 भूखंडों का पंजीकरण और लाटरी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था शुभारंभ इसी तरह से बख्शी के तालाब के पास नैमिष नगर योजना 4100 एकड़ में आकार लेगी। इसमें चौड़ी सड़कें, पार्क व ग्रीन बेल्ट, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, एसटीपी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की जाएगी। 3800 रुपये वर्ग फीट की दर से 1673 भूखंडों की लाटरी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि योजना का शुभारंभ 24 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था।