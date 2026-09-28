लखनऊ में पांच मंजिला एसए अपार्टमेंट का पिलर टूटा, एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को निकाला

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राजधानी के वजीरगंज क्षेत्र के एसए अपार्टमेंट का सोमवार को एक पिलर टूट गया है। पांच मंजिला भवन के पिलर हवा में लटकने से बिल्डिंग एक ओर झुक गई। इसकी सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मौके ने जाकर फंसे करीब दो सौ लोगों को निकाला। जिलाधिकारी विशाख जी भी इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे।

वजीरगंज क्षेत्र में एसए अपार्टमेंट (SA Apartments) गोलागंज में बना एक पांच मंजिला आवासीय भवन है। इसके पिलर के टूटने की सूचना पर पूरे इलाके को सील किया गया है। इसके सामने की बिल्डिंग को भी खाली कराया गया है।