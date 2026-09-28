KGMU की नर्सिंग स्टूडेंट की मौत पर छात्रों में आक्रोश, डीन के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र

जागरण संवाददाता, लखनऊ: किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की बीएससी नर्सिंग (2025 बैच) की छात्रा दिव्यांशी यादव की मौत मामले सोमवार सुबह दोबारा नर्सिंग कालेज परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। छात्र डीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

साथ ही, मांग है कि केजीएमयू की ओर से बनाई गई आंतरिक 5-सदस्यीय समिति पर अविश्वास जताते हुए मांग की गई है कि जांच समिति में केजीएमयू से बाहर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।

19 सितंबर को इलाज के दौरान दिव्यांशी की मौत हो गई थी। इसके विरोध में 21 और 22 सितंबर को नर्सिंग के छात्र-छात्राओं ने व्यापक प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रिंसिपल सूचना ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया।