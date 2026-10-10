लखनऊ PGI के एनेस्थिसियोलॉजी विभाग में बढ़ेंगे 18 डॉक्टर, 3 नए DM कोर्सों को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। संजय गांधी पीजीआइ में अब एनेस्थीसिया टीम सिर्फ आपरेशन थिएटर में बेहोश करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सर्जरी से पहले से लेकर बाद तक मरीज की पूरी देखभाल करेगी। पेरिआपरेटिव मेडिसिन के इस नए मॉडल से इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी। जटिलताएं कम होंगी और रोगियों की तेजी से रिकवरी होगी।

शनिवार को एनेस्थिसियोलाजी विभाग के 39वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर विभाग के प्रमुख प्रो. संजय धीराज और प्रो. सुजीत गौतम ने बताया कि अक्सर एक ही मरीज में कई बीमारियां होती हैं, जिसके लिए उसे कई विभागों में भेजना पड़ता है, इसमें समय लगता है और मरीज की स्थिति खराब हो जाती है।

दर्द प्रबंधन और आइसीयू केयर करेगी एक ही टीम नए माडल में मरीज की परेशानी कम कर उसे जल्द से जल्द सर्जरी लायक बनाया जाएगा। आपरेशन से पहले जोखिम का आकलन और मरीज को आप्टिमाइज करना, प्री-आपरेटिव मैनेजमेंट, आपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया और बाद में दर्द प्रबंधन व आइसीयू केयर एक ही टीम करेगी।

अस्पताल में रहने का समय घटेगा और रिकवरी तेज होगी। इसके लिए क्वार्टरनरी केयर में 120 बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रो. संदीप खुबा ने बताया कि विभाग में कार्डियक और न्यूरो एनेस्थीसिया में डीएम कोर्स पहले से चल रहे हैं और अब जल्द ही पीडियाट्रिक, पेन और ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया में तीन नए डीएम कोर्स शुरू किए जाएंगे।