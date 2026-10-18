एक दिसंबर से बढ़ेगी यात्रियों की मुश्किलें: कोहरे के चलते रेलवे निरस्त करेगा कई ट्रेनें, कुछ के घटेंगे फेरे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें एक दिसंबर से बढ़ सकती हैं। रेलवे कोहरे के चलते लखनऊ सहित कई रेल मंडलों की कुछ ट्रेनों को निरस्त करेगा। जबकि कई ट्रेनों के फेरे घटाए जाएंगे। लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से ट्रेनों के निरस्तीकरण और फेरे घटाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बोर्ड की ओर से जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है।

रेलवे हर वर्ष कोहरे के नाम पर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक कुछ ट्रेनों को निरस्त करता है। ट्रेनों के इंजन और क्रू स्टाफ का उपयोग मालढुलाई बढ़ाने के लिए मालगाड़ियों में किया जाता है। इस बार भी रेलवे कुछ ट्रेनों को निरस्त करेगा।

कोहरे के चलते रेलवे निरस्त करेगा कई ट्रेनें, कुछ के घटेंगे फेरे अब तक बोर्ड की ओर से जिन ट्रेनों को निरस्त करने की नोटिफिकेशन दूसरे रेल मंडलों को भेजी गई है, उसमें 12207/08 काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस है जो छह दिसंबर से दो मार्च तक निरस्त रहेगी। इसी तरह 12209/10 कानपुर-काठगोदाम एक्सप्रेस आठ दिसंबर से दो मार्च तक, 14003/ 04 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस दो दिसंबर से 26 फरवरी तक निरस्त रहेगी।