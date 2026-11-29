राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि सात दशकों के संघर्ष के बाद नीति निर्धारण में महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार मिलने जा रहा है।

कांग्रेस, सपा और विपक्ष के अन्य दलों ने जो सोचा तक नहीं था वह होने जा रहा है, विपक्ष को भी इस कार्य में साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा सहित आईएनडीआईए अलायंस के अन्य दल शुरू से ही महिला आरक्षण के विरोधी रहे हैं, यही वजह है कि वे अब परिसीमन बिल का विरोध कर रहे हैं।



चौधरी ने कहा कि परिसीमन लागू होने के बाद महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करना आसान होगा। इससे आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्धारण में वास्तविक अधिकार मिलेगा।